  • BIST 1.314
  • Altın 444,035
  • Dolar 7,7743
  • Euro 9,3151
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Beşiktaş'ın derbilerde yüzü daha çok gülmeye başladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'a 2014-2015 sezonundaki 4 maçta da mağlup olan Beşiktaş, son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'inde mağlup olmadı.
Beşiktaş'ın derbilerde yüzü daha çok gülmeye başladı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6 sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok sevindi.

Beşiktaş, Türk teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'ini mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu karşılaşmaların 10'unda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 7 derbi mücadelesini mağlubiyetle tamamladı.

2014-2015 sezonunda galibiyet alamamıştı
Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda derbilerde yaşadığı hüsranın ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı takım, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2014-2015'te çıktığı 4 derbi mücadelesinden de mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'a söz konusu sezonda 2-0'lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı.

Söz konusu sezondaki berbilerde rakiplerine gol dahi atamayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 sezonda daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.

Galatasaray'ı 6 kez yendi
Beşiktaş, son 6 sezonda en çok Galatasaray'a üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı rakibiyle 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine bu süreçte 2 defa yenildi.

Fenerbahçe'ye karşı da iyi sonuçlar almaya başladı
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçın 9'unu yenilgi almadan tamamladı.

Bunların 4'ünde galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye 5 kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, son 5 maçta ise Fenerbahçe'ye bir kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde rakibine karşı ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Kadıköy'deki hasretini de sonlandırdı
Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki galibiyet hasretine de söz konusu dönemde son verdi.

Sarı-lacivertli rakibini, Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te deplasmanda 4-3 yendikten sonraki 18 karşılaşmada mağlup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Kadıköy'de aynı skorla galip ayrılmayı başardı.

Sergen Yalçın ile yenilgi yok
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 3 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini kazanıp birinden berabere ayrıldı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda Fenerbahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki bir Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı30 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü30 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
  • Galatasaray'da Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı29 Kasım 2020 Pazar 15:42
  • Sivasspor iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor29 Kasım 2020 Pazar 15:41
  • Galatasaray deplasman fobisini yendi29 Kasım 2020 Pazar 11:52
  • Doğada antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor29 Kasım 2020 Pazar 11:51
  • Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü29 Kasım 2020 Pazar 10:47
  • Göztepe Sivasspor deplasmanında puan arayacak29 Kasım 2020 Pazar 10:36
  • Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-428 Kasım 2020 Cumartesi 21:22
  • Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları tamamlandı28 Kasım 2020 Cumartesi 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti