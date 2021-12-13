Beşiktaş'ın görüştüğü sürpriz teknik adam

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin, Portekiz ekiplerinden Estoril'in teknik direktörü Bruno Pinheiro ile masada olduğu iddia edildi.

Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kayserispor galibiyetiyle rahat nefes alan Beşiktaş’ta gündemin ilk sırasında yeni teknik direktörün kim olacağı var.

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Önder Karaveli ile çıktığı ilk sınavdan galibiyetle ayrılan Kartal’da yönetim bugün bir araya gelip yeni hoca konusunu masaya yatıracak.

Bir numaralı aday Bruno Pinheiro

Yalçın’ın ayrılığı sonrası birçok isim Beşiktaş ile anılırken yönetimin 1 numaralı adayının Portekiz ekibi Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro olduğu öğrenildi.

Pinheiro, genç takımlarda çalıştıktan sonra geçen sezon başına geçtiği Estoril’i 2. Lig’de şampiyon yaparak 1. Lig’e çıkarmayı başardı.

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz"

Bu sezon da Estoril ligde 14 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor.

Estoril dün Belenenses’i 1-0 yenerken maçtan sonra Beşiktaş iddiaları sorulan 45 yaşındaki teknik adamın, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama ben Estoril’in teknik direktörüyüm, çok mutluyum” yanıtı vermesi dikkat çekti.

Bugün karar alınabilir!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde toplantı gerçekleştirecek.

Siyah- beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu 14.00'te toplayacak. Kurmaylarının tüm fikirlerini dinleyecek.

Bruno Pinheiro kimdir?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.