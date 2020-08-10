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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi 13.00'te çekilecek kura sonrası belli olacak.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi TSİ 13.00'de çekilecek kura sonrası belli olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak. Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

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