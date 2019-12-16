Beşiktaş'ın serisini Malatya bitirdi

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 85'inci dakikada Bifouma ve 90+8'inci dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti.