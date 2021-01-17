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Beşiktaş'ın taraftar imzalı formasına kar engeli

Beşiktaş, kar yağışı beklendiği için Galatasaray derbisinde taraftarın imzaladığı beyaz forma yerine çubuklu forma ile mücadele edecek.
Beşiktaş'ın taraftar imzalı formasına kar engeli

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, bu akşam Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynanacak derbi maça, forma sponsorları ile hayata geçirdikleri "Beşiktaş Aşkına İmza At" projesi kapsamında üzerinde taraftarların imzalarının yer aldığı beyaz forma ile çıkılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bir süredir devam eden kar yağışının maç saatinde de etkisini göstermesi beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray maçı için bu sabah Vodafone Park'ta gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında, kar yağışı göz önüne alınarak futbol takımımızın görüşü zorlaştırma riski bulunan beyaz forma yerine çubuklu forma ile sahada yer alması kararlaştırılmıştır. 'Beşiktaş Aşkına İmza At' kampanyası neticesinde taraftarlarımızın imzaladığı beyaz formanın hangi maçta giyileceği ile ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde iletişim kanallarımızdan yapılacağını ifade eder, kampanyaya katılan taraftarlarımıza göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür ederiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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