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Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi sona erdi. Rakiplerine fark atan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi...

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay ile yarışan Çebi, rakiplerine büyük bir fark atarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı oldu.

5 BİN OY TOPLADI

Ahmet Nur Çebi: 5.009

Serdal Adalı: 2.983

Hürser Tekinoktay: 537

Öte yandan 2 bin 983 oy toplayan Serdal Adalı, Çebi'yi tebrik ederek başarılar diledi.

"GÜÇLÜ BİR BEŞİKTAŞ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Seçim sonrası açıklamaya yapan yeni başkan, "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibari ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

Çebi'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci.

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