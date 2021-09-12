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Beşiktaş'ın yeni hücum hattı tam not aldı

Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı.
Beşiktaş'ın yeni hücum hattı tam not aldı

Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, hiç şüphesiz yeni transferlerin katılmasıyla oluşan yeni hücum hattıydı. Kanada'dan Cuma akşamı döndüğü için teknik direktör Sergen Yalçın tarafından dinlendirilerek kadroya alınmayan Larin'in yerine oynayan N'Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu ve seyir zevki yüksek bir oyunla başlayarak ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Yeni hücum hattının yüksek pas oranı ve buna bağlı olarak rakibi sürekli pres altında tutması, Beşiktaş adına gecenin bir diğer önemli analiziydi. Bu oyun temposunun gelişerek sürmesi ve Larin'in de katılmasıyla, siyah beyazlıların daha güçlü bir oyun ortaya koyması ligin kalanı için çok büyük sürpriz olmayacak.

PJANIC KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Transferin son günü sürpriz bir şekilde Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, dün akşamın en çok merak edilen futbolcusuydu. Futbol hayatı boyunca bonservisine toplam 110.5 milyon Euro verilen ve son olarak geçen sezon Barcelona'nın Juventus'a 60 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Bosnalı futbolcu, dün akşam sahanın yıldızıydı. İlk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, izleyen tüm futbolseverlerin büyük takdirini kazandı. Yaptığı asistin yanı sıra, maç boyunca paslarda büyük isabet sağlayan Pjanic, hemen hemen tüm hücumların planlayıcısı olurken, savunma anlamında da Josef De Souza'nın sürekli yanında yer alarak, orta saha kontrolünün Beşiktaş'ta kalmasına çok büyük yardımcı oldu.

4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan siyah beyazlılarda,  kaleci Ersin'le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan siyah-beyazlı ekipte, joker Necip bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı. Sol bekte oynayan Rıdvan ise oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş'taki en rahat maçın oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.

Bu arada Beşiktaş'ın son bölümünde sahada 7 Türk oyuncuyla oynaması da kadro derinliği açısından dikkat çeken bir görüntüydü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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