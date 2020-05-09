Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Siyah-beyazlı kulüp, yapılan testlerin ardından bir futbolcunun ve bir kulüp çalışanının sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Açıklamada hangi futbolcunun virüse yakalandığını belirtilmedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Dr. Tekin Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı