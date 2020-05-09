Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

Koronavirüs, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da vurdu...
Siyah-beyazlı kulüp, yapılan testlerin ardından bir futbolcunun ve bir kulüp çalışanının sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
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Açıklamada hangi futbolcunun virüse yakalandığını belirtilmedi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Dr. Tekin Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı
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