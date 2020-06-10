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Beşiktaşlı futbolcu Lens: Gerçekçi hedeflerimiz var

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens, siyah-beyazlıların önünde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler olduğunu söyledi.
Beşiktaşlı futbolcu Lens: Gerçekçi hedeflerimiz var

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, siyah-beyazlıların önünde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler olduğunu belirtti.

Tecrübeli kanat oyuncusu, ligin kalan bölümünde tüm maçları kazanarak rakiplerinin puan kaybını beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Ligde kalan haftalarda şampiyonluk için tüm maçlarını kazanmalarının yanında şans faktörüne de ihtiyaç duyacaklarının ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Hala hedeflerimiz var ama şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanlı olmamız gerekebilir. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda, bir şansımız olabilir. Burada bizim yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizi beklemek." ifadelerini kullandı.

Lens, pandemi sürecinde ülkesinde ailesinin yanında olabilmesine sevindiğini ve bu durumun insanlara şükretmeyi öğrettiğini de aktardı.

"Galatasaray maçı derbi hissiyatında değildi"
Jeremain Lens, pandemi sürecinden önce oynadıkları Galatasaray maçının seyirci olmaması sebebiyle derbi hissiyatında geçmediğini belirtti.

Bir süredir idman yaptıklarını ve maç temposunu yakalamaya başladıklarını anlatan tecrübeli hücumcu, "Cumartesi günü de ilk maça çıkacağız. Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi çok iten, destek veren bir taraftar grubu. O anlamda onların katkısı çok önemli. Şimdi bizde o destekten mahrum kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğinden mahrum olmaları nedeniyle kendi yetenek ve kalitelerine daha çok odaklanmaları gerektiğini kaydeden Lens, "Ancak stada gelemeseler de nerede olurlarsa olsunlar, bizi kalpten desteklemeye devam edecekler. Şu an önemli, hala bir hedefimiz var. Ligde hala yapabileceğimiz şeyler var. Belirli bir amacımız var, bu amacı gerçekleştirirsek zaten taraftarlarımızı gururlandırmak, onları mutlu etmek için bir sebebimiz olur." şeklinde görüş belirtti.

"Sergen hoca ile çalışmak güzel"
Jeremain Lens, yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın ile çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Seyircisiz oynanacak maçların takımların iç saha performansını etkileyeceğini savunan Lens, "Kariyerim boyuncu birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen hocanın şöyle farklı bir yeri var. Hem üst düzey futbol oynamış hem de şu anda teknik direktörlük yapan ender insanlardan birisi. Sonuçta 70'lerden, 80'lerden kalan bir insan değil. Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini çok iyi bilen, antrenmanda bir şey açıklaması, anlatması gerektiği zaman bunu nasıl anlatacağını, anlatırken o deneyimi gösterebilen bir teknik direktör. Onla çalışmak güzel ve gerçekten önemli bir teknik direktör." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan ligin kalan bölümünde destek isteyen tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bizi desteklemeye devam ettiklerini biliyoruz. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da sahada dışında bize destek olmalarını rica ediyoruz. Birlikte güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Beşiktaş ailesi olarak erişebileceğimiz bir hedef var. Birlikte bu hedefe erişelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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