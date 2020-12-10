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Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 2. "dalya" heyecanı

Siyah-beyazlı futbolcu, takımının Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde ligdeki 200. maçına çıkacak.
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un 2. "dalya" heyecanı

Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci "Dalya" heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.

Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.

Feda döneminde geldi
Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.

Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.

Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.

2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı 
Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.

Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Son dönemlerinde düşüş yaşadı
Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.

Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.

Kısa süreli ayrılık
Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.

Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.

Lig performansı 
Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle:

Sezon    Maç    Gol    Sarı Kart    Kırmızı Kart    Süre
2020-2021    5    -    -    -    193
2019-2020    12    1    1    -    448
2018-2019    19    1    2    -    791
2017-2018    24    -    4    1    1498
2016-2017    29    5    2    -    2409
2015-2016    31    9    8    -    2563
2014-2015    25    2    4    -    1187
2013-2014    26    6    6    1    1938
2012-2013    28    2    8    1    1744

Kaynak: Haber Kaynağı
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