  • BIST 1.110
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2011
  • Euro 8,4420
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaşlı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte N'Koudou, antrenmandan önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kamerun asıllı Fransız oyuncu, PAOK eşleşmesiyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak bile başlı başına güzel bir şey ama Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak istiyorsak öncelikle elemeyi geçmemiz gerek. Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50'ye getiriyor. Kolay olmayacak ama maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Rıdvan Yılmaz ise "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiçbir zaman olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum. İnşallah sahanın içerisinde o müziği duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü, bizim için güzel bir maç olacak. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halı sahaların ne zaman açılacağı açıklandı11 Ağustos 2020 Salı 14:52
  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den harcama limiti açıklaması!11 Ağustos 2020 Salı 14:22
  • Yukatel Denizlispor teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı11 Ağustos 2020 Salı 09:41
  • Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde11 Ağustos 2020 Salı 09:13
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Inter yarı finale yükseldi11 Ağustos 2020 Salı 09:13
  • Yukatel Denizlispor teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı11 Ağustos 2020 Salı 09:12
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Zor bir kura çektik11 Ağustos 2020 Salı 09:11
  • Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:23
  • Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:23
  • Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti