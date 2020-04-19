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Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu N'Koudou, Kovid-19 nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.
Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan yayına katılan N'Koudou, Burak Yılmaz'ın "Çok güçlüsün ama hiç asistin yok." şeklindeki esprili yorumuna aynı şekilde cevap verdi.

Golcü futbolcunun yaptığı yorum hatırlatılan N'Koudou, "Çok güçlü döneceğim ve ona birçok asist yapacağım. Burak Yılmaz'dan asistlerim konusunda dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım gerisi onun sorumluluğunda." diyerek gönderme yaptı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecinin kendisini çok etkilemediğini kaydeden N'Koudou, şunları aktardı:

"Yemek ve temizliği hiç denemedim. Evde çok zaman geçiren bir insanım. Tesisten çıktıktan sonra evdeyim. Çok fazla dışarı çıkmam. Benim için değişen pek bir şey yok. Aynı alışkanlıklarım devam ediyor. Sürekli aynı mekanın içinde olmak ister istemez etkiledi ama hayata bakış anlamında değişen bir şey yok. Ailem, sevdiklerim yanımdaysa, sağlıklarımız yerindeyse böyle bir dönem için şükretmek gerekiyor. Bundan sonrasında kurallara uyup, dikkatli davranıp bunun düzelmesi için Allah'a dua edeceğiz."

Ülkesi Fransa'da insanların çok korktuğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Çok dikkatli olmanız, evde kalmanız, kurallara uymanız lazım. Fransa'da insanların nasıl korktuğunu, polisin bazen sert davrandığını gördüm. Bunun şaka yapılacak tarafı yok. Biz de futbolu ve sahada olmayı çok özledik. Umarım en yakın zamanda tekrar birlikte olacağız." şeklinde konuştu.

Evde video oyunlarıyla vakit geçirdiği belirten N'Koudou, takım arkadaşları Abdoulay Diaby, Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng ile telefonda görüştüğünü söyledi.

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