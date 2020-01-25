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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta 239 gün kalabildi
Beşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takım kariyeri kısa sürdü.

Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Avcı ile yollarını ayırdı. 

28 resmi maçta 14 yenilgi
Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki resmi maçların çoğundan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Avcı'nın yönetiminde bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kupanın son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen siyah-beyazlı takım, 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Son 2 maçta yenildi
Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasında özellikle evinde oynadığı son 2 karşılaşmadaki mağlubiyetler büyük rol oynadı.

Ligde lider Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. 

İkinci hayal kırıklığı 
Medipol Başakşehir'in başında istikrarlı görüntüsüyle dikkati çeken Avcı'nın ikinci farklı denemesi de kısa sürdü.

Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı'nı da 2013'te bırakmak zorunda kalmıştı.

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