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Güncel
02.01.2020 15:07
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldırı davasında karar
Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.
Duruşma çıkışı sanığın annesi karara tepki gösterdi.
Ayrıntılar gelecek...
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