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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

Ankaragücü mücadelesinin 67. dakikasında sakatlanan Burak’tan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

Siyah-Beyazlılar’ın Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Ankaragücü’ne konuk olduğu mücadeleye ilk 11’de başlayan Burak Yılmaz, sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 67. dakikasında oyundan alınmıştı.

Maçın ardından takım İstanbul’a döner dönmez MR’a giren deneyimli futbolcunun durumu belli oldu. Burak’ın, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’yla ve Süper Lig’de Galatasaray’la oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi.

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