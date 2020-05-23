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Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti

Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş'ta çalışmalar devam etti

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ile taktik çalışması yapıldı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah beyazlılar, hazırlıklarına 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00’de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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