Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman; taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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