Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in ilk haftasında cuma günü saat 20.30'da sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman; taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.