  • BIST 105.421
  • Altın 269,451
  • Dolar 5,7463
  • Euro 6,3306
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı: 'Kim hayır diyebilir

Burak'ın yanına golcü alacak Beşiktaş, Everton'da gözden düşen Cenk'i transfer etmek için girişimlere başladı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı: 'Kim hayır diyebilir

Beşiktaş yönetimi, sezonun ikinci yarısında milli takımda harikalar yaratan Cenk Tosun-Burak Yılmaz ikilisini oluşturmak için düğmeye bastı.

Everton'ın ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralama teklifinde bulunma kararı aldı.

Daha önce yapılan görüşmelerde dönmek istemediğini bildiren Cenk Tosun'un ise kulübünün bu kararı sonrasında Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakmaya başladığı ifade edildi.

AVCI ÇOK İSTİYOR

Devre arasında yönetimden bir forvet ve kanat oyuncusu talep eden Abdullah Avcı, Cenk Tosun'un transferine onay verdi. Avcı'nın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu transfere kim hayır diyebilir. Cenk gelirse hücum hattımızda harika opsiyonlarımız olur. Cenk hem mükemmel bir golcü hem de mükemmel bir kanat forvet olarak oynayabiliyor. Geçmişte Beşiktaş'ta yapıkları ortada. Ayrıca hiçbir şekilde uyum sorunu çekmeyeceği için tam isabet bir transfer olur. Şampiyonluk için büyük bir adım atarız" dediği öğrenildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Southampton maçında oyuna girip 97. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Cenk, Norwich Town maçına ilk 11'de başladı. Alınan 2-0'lık yenilginin ardından taraftarlar, maçta etkili olamayan Cenk'e sert tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'tayken Benfica'ya attığı röveşata golünü "Fena gol değil sanki" diye yazarak retweet eden Cenk'i eleştiren taraftarlar, "Bizim için de ligde son sırada yer alan takıma kendi sahamızda yenilmeyi görmek harika" diye yazarak gönderme yaptılar.

HOCASI GİDİYOR

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, kötü gidişat nedeniyle hoca değişikliği yaşanacak. Premier Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 14 puanla 15. sırada kendine yer bulan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da Teknik Direktör Marco Silva ile yolların ayrılması bekleniyor. Önünde zorlu maçlar olan İngiliz ekibinde, Silva'nın yerine son olarak West Ham United'da görev alan David Moyes'in getirilmesi gündemde.

KAYNAK: GÜNEŞ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm25 Kasım 2019 Pazartesi 12:29
  • Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı25 Kasım 2019 Pazartesi 10:09
  • Fenerbahçe Malatya'da 1 puana razı oldu24 Kasım 2019 Pazar 21:16
  • MKE Ankaragücü Süper Lig'de galibiyeti unuttu24 Kasım 2019 Pazar 16:39
  • Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı24 Kasım 2019 Pazar 16:06
  • Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu24 Kasım 2019 Pazar 13:08
  • ABD'li boksör Wilder Muhammed Ali'nin rekorunu yakaladı24 Kasım 2019 Pazar 11:15
  • Okan Buruk: İyi oynamadık ama doğru oynadık23 Kasım 2019 Cumartesi 09:04
  • Fatih Terim: Üzgünüm ama şimdilik yapabilecek bir şey yok23 Kasım 2019 Cumartesi 09:04
  • Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi23 Kasım 2019 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti