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Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, 8 resmi maçta 4 gol kaydederek Beşiktaş'taki ilk sezon performansını yakaladı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atarak 3 puan kazandıran Cyle Larin, bu sezon attığı gollerle 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekibe 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımı Orlando City'den transfer edilen Cyle Larin bu sezon oynadığı resmi maçların yarısında takımına gol katkısı sağladı. 

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sezon 8 resmi maçta forma verdiği Kanadalı oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra 6 lig maçında da forma giyen Larin toplam 8 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayarak yüzde 50 gol ortalaması ile oynadı ve ilk dönemlerindeki gol sayısını 8 maçta yakaladı.

PAOK ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kaybettiği karşılaşmada bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Kanadalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın ligde vazgeçemediği isimlerden oldu ve tüm lig maçlarında forma giydi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında siyah-beyazlıların tek golünü atan Larin, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçse de Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın topladığı puanlara direkt etki etti. Larin'in skora sağladığı maçlarda Beşiktaş 7 puan topladı.

Beşiktaş'taki ilk dönemi sönük geçmişti
Larin'in Beşiktaş'taki ilk dönemi ise beklentilerin altında sona ermişti.

Beşiktaş'a transfer olduğu 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 4 maçta 4 gol kaydeden Larin, tüm gollerini iki farklı takıma karşı attı.

Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği müsabakada siyah-beyazlı forma ile ilk golünü bulan Kanadalı oyuncu, 34. haftada aynı skorla sona eren Sivasspor maçında da hat-trick yaparak Beşiktaş'taki yarım sezonluk macerasını 4 golle tamamlamıştı.

2018-2019 sezonunda da siyah-beyazlı takımda kalan Cyle Larin yarım sezonluk gol performansını sonraki yıla da taşıdı. Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Larin, Avrupa kupalarında 10 karşılaşmada görev yaptı ve 22 maçta yine iki farklı takıma karşı toplamda 4 gol attı.

Ligde sadece Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırabilen Larin, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde B36 Torshavn'a karşı 6-0 kazanılan müsabakada 3 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan Larin, 2019-2020'de ise Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de kiralık olarak oynadı.

Zulte Waregem formasıyla 33 maçta görev alan Larin, fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.

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