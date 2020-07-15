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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bir bölümünü izlediği basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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