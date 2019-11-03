Beşiktaş'ta halk otobüsü durağa daldı

Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İstanbul Beşiktaş'ta, otobüs durağa daldı; yaralılar var. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 13 kişinin yaralandığı, 3'ünün ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet veren özel halk otobüsü şoförünün 1986 doğumlu olduğu ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerce gözaltına alındığı belirtildi.

OTOBÜSTEN BIÇAKLA İNDİ DENİZE ATLADI

İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladı.