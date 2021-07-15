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Beşiktaş'ta Kenan Karaman ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken yeni transfer Kenan Karaman, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş'ta Kenan Karaman ilk idmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdi. Başkan Ahmet Nur Çebi de antrenmanın bir bölümünü yakından takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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