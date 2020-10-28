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Beşiktaş’ta Mensah takımla birlikte çalıştı

Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş’ta Mensah takımla birlikte çalıştı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda koronavirüs testi negatif sonuç veren Bernard Mensah da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlılar, hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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