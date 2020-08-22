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Beşiktaş’ta PAOK hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda deplasmanda PAOK’a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş’ta PAOK hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun çalışması ve minik kalede maç ile devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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