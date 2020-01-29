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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı... 

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

SERGEN YALÇIN YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE İDMANDA

Saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın antrenmanı planlanandan bir saat sonra gerçekleşti.

Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yardımcıları da yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN SERGEN HOCALI ANTRENMAN PAYLAŞIMI

Beşiktaş, resmi Twitter hesabı üzerinden "Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenman günü" başlığıyla bir video yayınladı.

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