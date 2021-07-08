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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşularının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve koşular ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 11.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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