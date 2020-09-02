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Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni sezondaki maçları için kombine bilet satışı yapmama kararı aldı.
Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun ekim ayından itibaren müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması planı hatırlatılarak, "Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, Vodafone Park'ta oynanacak her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir." denildi.

Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır. Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa çıkarılacaktır. 2019-20 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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