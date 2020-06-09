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Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan bir kişi yaralandı, sokaktaki 16 dükkanı tahliye edildi.
Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu trafiğe kapalı sokaktaki yolda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Bu sırada sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yeri yakınındaki bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

Sokakta bulunan 16 kumpir dükkanı da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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