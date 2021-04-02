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Beşiktaş'tan borsada tarihinin en yüksek ikinci aylık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, hisseleri, yatırımcısına yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi.
Beşiktaş'tan borsada tarihinin en yüksek ikinci aylık performansı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, martta yüzde 10,9 yükseldi.

Dört büyük kulüp ile bankalar arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanması sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri mart ayında değer kazanırken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri değer kaybetti.

Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş hisseleri, yatırımcısına yüzde 109,3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Beşiktaş hisseleri bundan önce Temmuz 2005'te yüzde 420,6 değer kazanmıştı.

Beşiktaş böylece Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 3,3 arttı. Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ve bazı futbolcularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkmasıyla değer kaybeden Fenerbahçe hisseleri teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrasında yükselişe geçti.

Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 13,6, Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 14,9, değer kaybetti.

Analistler, Trabzonspor'un zirveden uzakta olduğunu, Galatasaray'ın da aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kaldığını belirtti.

Yılbaşına göre en fazla kazandıran Beşiktaş
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşına göre performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 106,2 ile Beşiktaş oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri de bu dönemde yüzde 2,6 değer kazandı.

Yılbaşına göre, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 8,9, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 13,5 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, mart ayını 3 milyar 3 milyon 53 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 999 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş, 1 milyar 992 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 54 milyon 999 bin 999 TL piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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