Beşiktaş'tan Bruno Varela atağı

49 MAÇTA 63 GOL YEDİ
Ligde çıktığı 49 maçta kalesinde tam 63 gol gören Alman kaleci, taraftarın sabrını taşırmış durumda.
Son haftalarda sık sık protesto edilen 26 yaşındaki kalecinin sezon sonunda İngiliz ekibine döneceği öğrenildi.
Karius'la yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlı yönetiminin, Ajax'la sözleşmesi sona erecek olan Portekizli kaleci Bruno Varela'yı listesine aldığı belirtildi.
Kartal'ın Ajax'ta yedek kaleci konumunda olan 25 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere başladığı, Varela'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.
1,91 boyundaki kaleci, kariyeri boyunca Benfica, Real Valladolid, Vitoria Setubal ve Ajax gibi takımların formalarını giydi.
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