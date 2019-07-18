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Beşiktaş'tan Galatasaray ve fikstür isyanı

Spor Toto Süper Lig 2019/2020 Cemil Usta sezonu fikstür çekimine Beşiktaş adına katılan yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil'den, organizasyon sonrası Galatasaray isyanı geldi.
Beşiktaş'tan Galatasaray ve fikstür isyanı

Fikstür çekilişi sonrası konuşan Ahmet Ürkmezgil, "Galatasaray ile her zamanki gibi, 9 yıldır üst üste, 2. yarıda deplasmanda oynuyoruz. Çok enteresan bir duygu. 9. sezon, Galatasaray ile, ezeli rakibimizle, şampiyonluk yarışında olduğumuz rakibimizle deplasmanda oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE SON 9 SEZONDAKİ G.SARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARI

2011/12, 28. Hafta: Galatasaray 3-2 Beşiktaş
2012/13, 19. Hafta: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
2013/14, 22. Hafta: Galatasaray 1-0 Beşiktaş
2014/15, 33. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2015/16, 32. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2016/17, 22. Hafta: Galatasaray 0-1 Beşiktaş
2017/18, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2018/19, 31. Hafta: Galatasaray 2-0 Beşiktaş
2019/20, 26. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

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