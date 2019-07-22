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Beşiktaş'tan gol şov

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Kocaelispor'u 7-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Quaresma, Roco, Muhayer, Umut Nayir (2) ve Oğuzhan Akgün (2) kaydetti.
Beşiktaş'tan gol şov

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçına siyah-beyazlı ekip Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Maçın 7. dakikasında Gökdeniz Bayraktar'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, 1-0 geriye düştü. Beşiktaş, 23. dakikada Quaresma'nın şık golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Enzo Roco, 33. dakikada kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

YENİ TRANSFER BOYD İKİNCİ YARIDA GÖREV YAPTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, ikinci yarıda görev aldı. Siyah-beyazlı takımda maçın ikinci devresinde ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir 11'le mücadele etti. Kalede Utku Yuvakuran oynarken, Ahmet Gülay, Necip Uysal, Nicolas-Isimat Mirin, Kerem Kalafat, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün, Muhayer Oktay, Umut Nayir, Kartal Kayra Yılmaz da şans buldu.

Beşiktaş, 54. dakikada Muhayer Oktay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Umut Nayir, 61 ve 78. dakikada attığı gollerle takımını 5-1 öne geçirdi. Beşiktaş, 83 ve 89. dakikada Oğuzhan Akgün üst üste gol buldu ve karşılaşmayı 7-1 kazandı. Yeni transfer Boyd, Muhayyer ile Oğuzhan'ın attığı gollerin hazırlayıcısı oldu. Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı ve Umut Güner de izledi

İSTANBUL KAMPI TAMAMLANDI
Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı karşılaşmayla İstanbul'daki kamp çalışmalarını tamamladı. İki günlük izin yapacak siyah-beyazlılar, 24 Temmuz Çarşamba günü kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

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