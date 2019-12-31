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Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz

Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: Harcama limitimiz olması gerekenden çok düşük seviyede.
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz


Siyah-beyazlı kulüp, kulüplerin harcama limitlerinin belli olmasının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama:

"31.12.2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde yayınlanmış olan 2019/2020 sezonu Takım Harcama limitleri dikkate alındığında, kulübümüzün Lisans Talimatı hükümleri ile birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

31.12.2019 tarihinde açıklanan Takım Harcama Limitine ilişkin finansman giderleri, güncel ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 31.5 % faiz oranı ile hesaplanmış olup, Takım Harcama Limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet vermiş ve takım planlaması çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğratmıştır."

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