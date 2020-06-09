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Besilik büyükbaş hayvan ithalatı 2021 sonunda sonlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), 2021 yılı sonundan itibaren besilik büyükbaş hayvan ithalatını sonlandıracağını duyurdu.
Besilik büyükbaş hayvan ithalatı 2021 sonunda sonlandırılacak

HAYGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak 2022'den itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği ifade edildi. 

Açıklamada, bu yıl gerçekleştirilecek besilik büyükbaş hayvan ithalatını da 2019'a göre yarı yarıya azaltacağı ve 2019'da 660 bin baş olarak gerçekleşen besilik büyükbaş hayvan ithalatının, bu yıl 350 bin başa indirileceği kaydedildi.

Hayvan varlığı ve et üretiminde artış
Son 17 yılda uygulanan politika ve desteklemeler ile büyükbaş hayvan varlığının yüzde 80 artarak 17,8 milyona ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 52 artarak 48,4 milyona, kırmızı et üretiminin ise yüzde 186 artarak 1,2 milyon tona ulaştığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 21 artışla 83,1 milyona, turist sayısının yüzde 240'lık artışla 45 milyona ulaştığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nüfusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesi için kırmızı et kaynaklı protein ihtiyacının karşılanması gerekmekte, üreticimizin korunması ve tüketicimizin makul fiyattan et tüketmesini sağlayarak kollanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bir sonraki yılın ramazan ayı ve turizm sezonu gibi talebin yoğun olduğu dönemler için besilik hayvan mevcudu, işletme doluluk oranları ve arz talep dengesi göz önünde tutularak, besilik büyükbaş hayvan temini planlanmaktadır. Hayvancılık sektöründe yaptığımız atılımlar, uyguladığımız destek ve projeler sonucunda besilik hayvan ithalatımız, 2019 yılında bir önceki yıla göre yarı yarıya azaltılarak, 660 bin başa düşürülmüştür. 2020 yılında da bir önceki yıla göre yarıya yakın oranda düşürülecektir. 1 Ocak 2022'den itibaren mücbir sebepler dışında besilik canlı hayvan ithalatına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."
 

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