  • BIST 1.624,090
  • Altın 584,00
  • Dolar 9,7963
  • Euro 11,2813
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular

KONYA’da hayvanseverler, ormanlık mesire alanında gönüllü olarak besledikleri köpeklerinden birini toprağa gömülü ölü, diğerini yaralı olarak buldular.
Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular

Dilek Genç, kendisi gibi hayvanseverlerle birlikte Meram ilçesinde Yorgancı Mahallesi'nde bulunan ormanlık mesire alanında gönüllü olarak beslediği köpeklerden 2'sini dün akşam saatlerinde tüfekle vurulmuş olarak buldu. 4 aylık yaralı köpek tedavi için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağına götürülürken, diğer köpeğin toprağa gömülü halde ölü olduğu belirtildi.

Ölü köpeği gömülü olduğu yerden çıkardıklarını anlatan Dilek Genç, şunları söyledi:

''3,5 yıldır Meram Tavus Baba bölgesinde 250 tane can bakıyorum. Bunların hepsi sahipsiz sokak hayvanı. Bu köpeklerin aşısını, bakımını, tedavisini, kısırlaştırılmasını elimden geldiğince kendi imkanlarımla ben yapıyorum. Olay yerine geldiğimde 4 aylık bir köpeğim vurulmuştu, ağır yaralıydı. Biz olayı çevredeki görgü şahitlerden öğrendik. Köpekleri tüfekle vurmuşlar. Görenler barınağı aramış, yaralı köpek götürüldü, ölü köpeği de buraya gömmüşler. Biz de çıkartıp otopsi yapılması için veterinere götürdük. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.  Bu ilk değil biz bunu birkaç kez daha yaşadık.  Burada çocukların gözleri önünde yaşanmış bu olay, 4-5 yaşındaki çocuklar şok geçirmişler ağlamışlar. Hala bulamadığımız köpekler var." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski erkek arkadaşının öldürdüğü Azize, gelinlikle son yolcuğuna uğurlandı10 Kasım 2021 Çarşamba 16:08
  • Besledikleri köpeklerden birini ölü, diğerini yaralı buldular10 Kasım 2021 Çarşamba 16:08
  • Son dakika: Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem08 Kasım 2021 Pazartesi 21:14
  • Avcılar'da iplik fabrikasında yangın08 Kasım 2021 Pazartesi 21:03
  • Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu08 Kasım 2021 Pazartesi 19:19
  • Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme08 Kasım 2021 Pazartesi 19:18
  • Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi08 Kasım 2021 Pazartesi 17:23
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis açıklaması08 Kasım 2021 Pazartesi 16:26
  • TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü08 Kasım 2021 Pazartesi 16:25
  • Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor08 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti