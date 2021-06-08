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Beslenme güçlüğü çeken ineğin karnından 2 kilo urgan çıktı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde beslenme güçlüğü çektiği için veteriner tarafından ameliyat edilen ineğin karnından 2 kilogram ağırlığında urgan çıktı.
Beslenme güçlüğü çeken ineğin karnından 2 kilo urgan çıktı

Korkuteli'ne bağlı Kozağaçı Mahallesi muhtarı Şükrü Akar, ineğinin beslenmesinde sıkıntı yaşadığını görünce veterinerden yardım istedi. Veterinerler Ali Rıza Tıraş ve Halil Bilgin yaptıkları muayene sonucu ineğin karnında bir madde olduğunu belirledi. İneği ameliyat etmeye karar veren Tıraş ve Bilgin, yaklaşık 3 saat süren operasyonun sonunda hayvanın karnından 2 kilogram ağırlığında urgan çıkardı.

Ali Rıza Tıraş, başarılı operasyonla ineğin sağlığına kavuşturulduğunu belirterek, "Hayvana bakmaya geldiğimde yem yiyemediği gibi büyük bir acı çekiyordu. Sol tarafından ineğin karnını yararak ameliyat ettik. 3 saatlik ameliyat sonrasında ineğin işkembesinden birbirine dolanmış urganı çıkardık. Çok zor bir ameliyat oldu. Bu ameliyatı yapmasaydık sindirim sonucu sahibi kesime gönderecekti. Ameliyat sonrası inek sağlığına kavuştu" dedi.

İneğin sahibi Şükrü Akar da "İneğin beslenme güçlüğü çektiğini fark ettim. Veteriner hekimi çağırarak muayene ettirdim. Veteriner hekimler hemen ameliyat ederek ineğin karnından 2 kilo ağırlığında urgan çıkardı. Şu an inek sağlığına kavuştu, veterinerler Alirıza Tıraş ve Halil Bilgin'e teşekkür ederim" diye konuştu.

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