  • BIST 87.074
  • Altın 249,559
  • Dolar 6,0395
  • Euro 6,7379
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

BES'te devlet katkısında değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı. Güncellemeye göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak.
BES'te devlet katkısında değişiklik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsada değerlendirilecek.

Karara göre,  5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirildi.

Bununla birlikte Yönetmeliğin geçici 6'ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi:

"Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25
  • Bakan Akar'dan ABD ile kritik görüşme29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
  • MGK’nın gündemi belli oldu: İşte masadaki dosya29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:00
  • Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı28 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • AK Parti itiraz etmişti: YSK'dan yeniden seçim kararı28 Mayıs 2019 Salı 17:42
  • MSB’den pençe açıklaması: Kaç terörist etkisiz hale getirildi28 Mayıs 2019 Salı 17:40
  • Duvar çöktü otomobil asılı kaldı28 Mayıs 2019 Salı 16:48
  • Bulunan ceset parçaları ecrin'e mi ait? Savcılıktan açıklama var28 Mayıs 2019 Salı 15:55
  • Feci kaza: Bir saniye sonrasının garantisi yok28 Mayıs 2019 Salı 15:42
  • Erdoğan'dan pençe açıklaması: MSB sabah saatlerinde operasyonu duyurmuştu28 Mayıs 2019 Salı 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti