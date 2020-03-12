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Beştepe'deki toplantı sonrası kritik kararlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı tamamlandı.
Beştepe'deki toplantı sonrası kritik kararlar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Salgınla mücadelenin sağlık, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarıyla sürüdürülebilmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz etmektedir. Alınan tedbirleri titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeyi devam ettireceğiz. Salgının seyrini izlerken ülkemizde atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızın dikkate alması ve uygulaması gerekmektedir.

OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ

"İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek, ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak. Öğrenciler evde kalacaklar, evden eğitimlerine devam edecekler, 1 hafta olarak planlandı.

"16 Mart tarihinden itibaren üniversitelerimiz 3 hafta tatil edilecektir.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

"Spor müsabakalarıyla uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır.

"Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir genelge hazırlandı, fevkalade bir durum olmadıkça kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır.

"Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir süre ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri büyük bir önem arz etmektedir.

"Vatandaşlarımızın bu tavsiyeleri titizce hayata geçirmeleri önem arz ediyor.

"Bu konularla ilgili ilgili bakanlıklarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. Bunu da ilgili kurumlarımız kendileri yapacaklardır.

"Kültür ve Turizm Bakanı'mız kültürel faaliyetlerle ilgili çalışıyorlar, kendileri bir açıklama yapacaklar.

"HASTA OLAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

"Hasta olan kişinin sağlık durumu iyi, onunla birlikte karantinaya alınanların da durumları iyi. Bu karantina ve tedavi sürecinin devam etmesini bekliyoruz.

"İtalya'dan Vuhan benzeri bir tahliye prosedürümüz yok.

"Kreş ve gündüz bakım evleri konusu gündeme gelmedi. Burada velilerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak böyle bir adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

"Şu an itibariyle tek vaka var.

CUMHURBAŞKANI'NIN YURT DIŞI PROGRAMLARI İPTAL

"Cumhurbaşkanı'mızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

"Özel eğitim kurumlarına tavsiyemiz okullarla ve üniversitelerle ilgili takvime kendilerini uydurmaları.

"16 Mart itibariyle ilk ve orta öğretim tatile giriyor. 23 Mart itibariyle öğrencilerimiz eğitimlerini almaya devam edecekler.

"Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir eğitim altyapısı hazırladı. Eğitimde biz aman kaybı olmaması ve salgınla mücadelede bir mahal olmaması için böyle bir karar verildi.

"Salı günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı'mızın Merkel ve Macron'la zirve toplantısı olacak.

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