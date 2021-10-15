Beton dökülen inşaat platformu çöktü: 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çalıştığı inşaatta, beton dökülen platformun çökmesi sonucu 2.5 metre yükseklikten düşen Bayram D. (53), yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Peker Mahallesi, 5046 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Beton dökülen platform, bilinmeyen nedenle çöktü. Platform üzerinde çalışan işçi Bayram D., 2.5 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram D., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.