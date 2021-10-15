  • BIST 1.409,560
  • Altın 525,00
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Beton dökülen inşaat platformu çöktü: 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çalıştığı inşaatta, beton dökülen platformun çökmesi sonucu 2.5 metre yükseklikten düşen Bayram D. (53), yaralandı.
Beton dökülen inşaat platformu çöktü: 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Peker Mahallesi, 5046 Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Beton dökülen platform, bilinmeyen nedenle çöktü. Platform üzerinde çalışan işçi Bayram D., 2.5 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram D., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minibüs ve kamyonet ile çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı14 Ekim 2021 Perşembe 23:37
  • Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar14 Ekim 2021 Perşembe 22:39
  • Nişantaşı'nda yangın paniği14 Ekim 2021 Perşembe 21:42
  • Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'14 Ekim 2021 Perşembe 21:41
  • Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı14 Ekim 2021 Perşembe 20:43
  • Meteorolojiden İzmir için 'yağış' uyarısı14 Ekim 2021 Perşembe 19:44
  • İki gündür aranan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Çaycı Hüseyin'in baba acısı14 Ekim 2021 Perşembe 17:48
  • Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi14 Ekim 2021 Perşembe 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti