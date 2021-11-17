Beton mikserinin TIR'a çarptığı kaza kamerada

BURDUR'da TIR'a arkadan çarpan beton mikserinin araçta sıkışan şoförü Hasan Pala (53), itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Burdur-Ankara kara yolu Kışla köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Pala'nın kullandığı 07 ASL 216 plakalı beton mikseri, aynı yöne giden Halim As (50) yönetimindeki 61 K 11081 plakalı nar yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada beton mikserinin şoförü Hasan Pala, araçta sıkıştı. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Pala, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kazanın görgü tanığı Mehmet Demirel, "03 plakalı bir minibüs benim önüme çıktı. Ben kurtardım ama arkadan gelen TIR'ın önünde yavaşladı. Yavaşlayınca arkadan gelen mikser duramadı TIR'a çarptı" dedi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yöne giden minibüsün yavaşlaması üzerine TIR'ın hızını azalttığı, bu sırada arkadan gelen beton mikserinin de TIR'a çarptığı görüldü.