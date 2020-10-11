BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) yapılan açıklamada 42 yaşındaki Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç'un, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."