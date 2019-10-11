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'Beyaz altın'da kurutma mesaisi

Türkiye'de çeltiğin büyük bölümünün üretildiği Trakya'da hasadın ardından çiftçilerin "beyaz altın" dediği çeltikte kurutma işlemi yapılıyor.
'Beyaz altın'da kurutma mesaisi

Türkiye'de çeltiğin büyük bölümünün üretildiği Trakya'da hasadın ardından çiftçilerin "beyaz altın" dediği çeltikte kurutma mesaisi başladı.

Üreticinin aylardır yetişmesi için çaba harcadığı çeltiğin, pirinç haline gelmesi için çalışmalar sürüyor. Biçerdöverle hasat edilen çeltiği römorklara yükleyen çiftçiler, ürünü kurutmak için kömür ve elektrikle çalışan kurutma makinelerine getiriyor.

Kurutma makinelerinde belirli nem seviyesine düşürülen ürün fabrikalara götürülmek üzere römorklara yükleniyor veya satışa hazır hale getirmek amacıyla çuvallanıyor.

Çeltik kurutmacı Mehmet Dağ (47), çeltik çiftçisinin 5 aylık ürün hasretinin sonra erdiğini söyledi. Çeltikteki rutubetin alınması için kurutulmasının şart olduğunu anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Çeltik biçildikten sonra kurutmaya sokuluyor. Kurutmada ise fabrikalara satışa hazır hale getiriliyor. Kurutma makinelerimiz kömür ve elektrikle çalışıyor. 60 derece sıcaklığı yakalayıp çeltiği kurutuyoruz. Çeltik tarladan biçildiğinde 29 oranında rutubetli geliyor buraya. Biz bunu makinelerde kurutarak 10-15 rutubet oranına getiriyoruz. Kurutma işlemi çeltiğin pirinç haline dönüşmesindeki sona yakın aşamasıdır. Üretici kuruttuğu ürünün satışa fabrikaya götürür." diye konuştu.

Çeltik üreticisi Mustafa Aytiş (50), çeltiğin bir bebek misali ilgi bekleyen bir ürün olduğunu dile getirdi. Bölgedeki birçok çiftçinin çeltik hasadı ve kurutma telaşında olduğunu aktaran Aytiş, "Aylardır emek verdiğimiz, gözümüz gibi baktığımız ürünümüzü hasat ettik. Satışa hazır hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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