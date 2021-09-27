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Beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal, LG Electronics, Samsung Electronics ve SVS Dayanıklı hakkında soruşturma açtı.
Beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında  soruşturma açtı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin,  yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden  satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine  yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu,  bulguları ciddi ve yeterli bularak  4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini  ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak  Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.  hakkında soruşturma açılmasına, 21-42/617-M sayı ile karar verdi. "

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