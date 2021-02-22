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'Beyaz gelinliği'ni giyen Çıldır Gölü doyumsuz manzaralar sunuyor

Soğuğun etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde etkili olan kar dolayısıyla bambaşka bir güzelliğe büründü.
'Beyaz gelinliği'ni giyen Çıldır Gölü doyumsuz manzaralar sunuyor

Soğuğun etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde etkili olan kar dolayısıyla bambaşka bir güzelliğe büründü.

Ardahan ile Kars arasında, deniz seviyesinden 1950 metre yüksekte bulunan, 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü ve çevresi, son günlerde etkili olan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Doğal güzelliğiyle göz dolduran gölün üzerindeki buz tabakasının kalınlığı da etkisini artıran soğuk hava sebebiyle 25-30 santimetreye ulaştı.

Böylece göle gelenlere masalsı bir manzaranın yanı sıra buz üzerinde atlı kızaklarla daha güvenli bir gezinti imkanı sunan göl, kışın başta olmak üzere her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı buz üzerinde yürüyüp farklı bir deneyim yaşarken, bazıları da atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yaparak farklı bir heyecan yaşıyor.

Balıkçıların kışın üzerindeki buzu kırıp suya ağ atarak Eskimo usulü balık tuttuğu göl, üzerindeki buz tabakası ve adeta gelinliği anımsatan çevresindeki bembeyaz kar tabakası ile seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün son yağan karla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Beyaz örtü ile kaplanan gölün vazgeçilmezinin ise atlı kızaklar olduğunu anlatan Taş, şunları kaydetti:

"Çıldır Gölü ve çevresi, son günlerde yağan karla başka bir güzelliğe büründü. Buraya gelenlerin, gölün bu görüntüsünü görmenin yanı sıra çoğunlukla tercihleri atlı kızaklara binmek oluyor. Böyle bir ortamı yaşayan bir daha gelmek istiyor. Çünkü karşınızda uçsuz bucaksız bir buz, beyaz bir örtü ve üstünde atlı kızak keyfi var. Tabii ki doyumsuz bir ortam. Çıldır Gölü'ne gelenleri dinlediğimizde böyle bir ortamın başka bir yerde olmadığını söylüyorlar. Bölgemizin sembolü atlı kızakların her geçen yıl daha çok insanı bölgeye çekmesinin sevincini yaşıyoruz."

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