  • BIST 1.562
  • Altın 422,167
  • Dolar 7,4935
  • Euro 8,9732
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır"
Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi18 Mart 2021 Perşembe 09:13
  • Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Saad el-Hariri'ye: Ya hükümeti bir an önce kur ya da alanı başkalarına bırak18 Mart 2021 Perşembe 09:12
  • BM, Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde 15 çocuğun öldürülmesini kınadı18 Mart 2021 Perşembe 09:12
  • Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi18 Mart 2021 Perşembe 09:11
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan Ömer Gergerlioğlu açıklaması18 Mart 2021 Perşembe 09:11
  • ABD, muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletecek18 Mart 2021 Perşembe 09:10
  • Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır18 Mart 2021 Perşembe 09:10
  • Diyarbakır'da 57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı18 Mart 2021 Perşembe 09:08
  • İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon18 Mart 2021 Perşembe 09:08
  • Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı18 Mart 2021 Perşembe 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti