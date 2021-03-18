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Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçlarında, Donald Trump yönetiminin Kovid-19 için kullandığı "Vuhan virüsü" tabiri gibi söylemlerin etkili olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 16 Mart akşamı Atlanta'daki silahlı saldırılarda Asyalı Amerikalıların yaşamını yitirmesine ve ülkede Asya kökenli Amerikalılara karşı artan nefret suçlarına dikkati çekti.

Psaki, "Daha önceki yönetim döneminde (Donald Trump), Vuhan Virüsü ve diğer ifadeler gibi zarar verici söylemlerin, Asyalı Amerikalılara karşı doğru olmayan, adaletsiz algılara yol açtığına şüphe yok. Bunun sonucunda da ülke çapında bu topluma yönelik nefret suçları arttı." dedi.

Atlanta'da çoğunlukla Asya kökenli Amerikalıların çalıştığı masaj salonlarına yönelik saldırılar konusunda soruşturmanın da sürdüğünü kaydeden Psaki, iç terör eylemlerine yönelik incelemelerinin de devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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