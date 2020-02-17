  • BIST 121.085
  • Altın 307,388
  • Dolar 6,0404
  • Euro 6,5464
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin idlib konusunda gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, İdlib konusundaki endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.
Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin idlib konusunda gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı17 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık17 Şubat 2020 Pazartesi 09:31
  • Çin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi17 Şubat 2020 Pazartesi 09:14
  • Bakan Varank açıkladı: Genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek17 Şubat 2020 Pazartesi 05:23
  • Siirt'te 30 köy yolu, kar nedeniyle kapandı17 Şubat 2020 Pazartesi 05:18
  • 37 ilde PKK operasyonunun bilançosu17 Şubat 2020 Pazartesi 05:14
  • Diyanet'ten pazar alışverişi konusunda tavsiyeler16 Şubat 2020 Pazar 22:14
  • Geçim sıkıntısı yaşayan şoför kendini astı16 Şubat 2020 Pazar 18:11
  • "Ekonomimiz yeniden yükselişe geçti"16 Şubat 2020 Pazar 17:09
  • Kadir Şeker davasında sürpriz tanık16 Şubat 2020 Pazar 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti