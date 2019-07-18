Beyaz Saray: Türkiye'nin F-35 alması mümkün değil

Rusya'nın S-400'leri teslim etmeye başlamasının ardından Amerika, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması ABD'nin canını sıkıyor.

Patriotları vermeyen ancak S-400 alınmasını da onaylamayan Beyaz Saray, Türkiye'nin F-35 programında bulunamayacağını açıkladı.

"DAHİL OLMASI İMKANSIZ"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

"PATRİOT TEKLİF ETTİK"

Beyaz Saray'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Trump hükümeti, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

"OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAKTIR"

Bunun Türkiye'nin ittifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.

"İLİŞKİMİZ SADECE F-35'E ODAKLI DEĞİLDİR"

NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.