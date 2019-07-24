Beyaz Saray'da 70 dakikalık Türkiye toplantısı: 45 senatör katıldı

Türkiye'nin Rusya'da S-400 satın almasının ardından, Trump ve senatörler Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray'daki Trump'ın Cumhuriyetçi senatörler ile toplantısı sona erdi.

70 DAKİKA SÜRDÜ, 45 SENATÖR KATILDI

70 dakika süren toplantıya 45 senatör katıldı, 8 senatör ise toplantıya katılmadı.

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

DEMOKRATLARDAN TRUMP'A MEKTUP

Öte yandan, Demokrat Partili senatörlerin de Trump'a, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğine dair bir mektup gönderdikleri öğrenildi.

TRUMP SENATÖRLERİ TOPLANTIYA DAVET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirilmişti.

Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.