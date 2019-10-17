  • BIST 94.137
  • Altın 281,378
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına sinirlenince toplantıyı yarıda kesti.
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alındı.

TRUMP SİNİRLENDİ, TOPLANTIYI KESTİ

Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ONAYLANDI

ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlber Ortaylı'ya İBB'de yeni görev17 Ekim 2019 Perşembe 07:31
  • MHP'li Semih Yalçın'ın acı günü17 Ekim 2019 Perşembe 07:27
  • Srebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti17 Ekim 2019 Perşembe 07:25
  • Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga17 Ekim 2019 Perşembe 06:24
  • Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:50
  • Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:43
  • Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul edecek16 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
  • 'Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı' düzenlendi16 Ekim 2019 Çarşamba 16:42
  • Yerli ve milli teknoloji TSK'ye güç veriyor16 Ekim 2019 Çarşamba 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti